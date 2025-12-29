Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 29 de diciembre

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 29 de diciembre, ha estado formada por los números 13, 41, 30, 48, 35 y 47. El número complementario es el 6, el reintegro el 1 y el Joker, 9648114. La recaudación ha ascendido a 7.904.865,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 71.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.