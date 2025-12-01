Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 1 de diciembre

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 1 de diciembre, ha estado formada por los números 38, 28, 47, 41, 16, 2. El número complementario es el 8, el reintegro el 6 y el Joker, 5428533. La recaudación ha ascendido a 6.744.110,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 51.000.000,00 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 213 de Madrid, situada en C/ La Pueblanueva, 36.