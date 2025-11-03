Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 3 de noviembre

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 3 de noviembre, ha estado formada por los números 41, 37, 40, 19, 14, 29. El número complementario es el 48, el reintegro el 9 y el Joker, 3179563. La recaudación ha ascendido a 6.331.454,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 31.000.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 92.515 de Zaragoza, situado en Av. Cataluña, 126 y en el número 97.680 de Carabaña (Madrid), situado en Plaza de España, 28.