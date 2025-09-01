Resultados del sorteo de la Primitiva del lunes 1 de septiembre

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 1 de septiembre, ha estado formada por los números 29, 09, 15, 46, 08 y 39. El número complementario es el 24, el reintegro el 2 y el Joker, 3073965. La recaudación ha ascendido a euros 5.862.930,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 5.000.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor no 3.915 de Alicante, situado en Churruca, 37 L3-1.