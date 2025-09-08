Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 8 de septiembre

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 8 de septiembre, ha estado formada por los números 2, 7, 9, 26, 36, 46. El número complementario es el 18, el reintegro el 3 y el Joker, 0616166. La recaudación ha ascendido a 5.703.009,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (seis aciertos) cobrará la cantidad de 7.357.267,90 euros.
Dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Azuqueca de Henares (Guadalajara), situada en avenida de Guadalajara, 34.
De Primera Categoría (seis aciertos) existen otros dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 21 de Móstoles (Madrid), situada en Pintor Ribera; y en el Despacho Receptor número 53.330 de Murcia, situado en Plaza Circular, 7.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 51 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).