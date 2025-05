Resultados del sorteo de la Primitiva del sábado 17 de mayo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 17 de mayo, ha estado formada por los números 23, 16, 29, 01, 24 y 44. El número complementario es el 28, el reintegro el 2 y el Joker, 4281082. La recaudación del sorteo ascendió a 11.221.612,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 56.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor No 5.615 de EL EJIDO (Almería), en la Administración de Loterías No 1 de ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) y en la No 428 de MADRID.