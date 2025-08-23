Resultados del sorteo de la Primitiva del sábado 23 de agosto

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 23 de agosto, ha estado formada por los números 14, 25, 31, 40, 43, 49. El número complementario es el 33, el reintegro el 4 y el Joker, 1047079. La recaudación ha ascendido a 11.085.806,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 61.000.000,00 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Llanes (Asturias), en el Despacho Receptor no 68.570 de Palm-Mar-Arona (Santa Cruz de Tenerife); en el número 82.620 de Valencia; en el número 94.205 de Rivas- Vaciamadrid (Madrid) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: