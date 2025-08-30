Resultados del sorteo de la Primitiva del sábado 30 de agosto

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 30 de agosto, ha estado formada por los números 6, 28, 36, 40, 41 y 48 . El número complementario es el 39, el reintegro el 8 y el Joker, 7525611. La recaudación ha ascendido a 9.837.149 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.200.000 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la administración de loterías número 5 de Ronda (Málaga), en la número 11 de San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), en el despacho receptor número 41.485 de Jaén y en el número 48.025 de Haro (La Rioja).