El Rey recibirá este martes a una representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo de los incendios

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI recibirá este martes 9 de septiembre a una representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo que ha participado en la extinción de los incendios forestales que han afectado este verano a gran parte del país.

La audiencia será este martes a las 12.00 horas en el Palacio de la Zarzuela, según consta en la agenda de la Casa Real, recogida por Europa Press.

El Rey visitó la semana pasada zonas afectadas por los incendios en Castilla y León, Galicia y Extremadura, donde expresó haber sentido la "satisfacción de poder estar cerca de todas las personas" que han sufrido de cerca los incendios, y animó a los ciudadanos a que retomen los viajes cancelados porque los afectados "requieren el cariño de todos".

Los incendios forestales han quemado un total de 336.345 hectáreas en toda España durante el mes de agosto, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus a 31 de agosto.

Por comunidad autónoma, la mayor superficie afectada se produce en Galicia, con 143.628 hectáreas, el 43%; Castilla y León, 141.264 hectáreas, 42%; Extremadura, 41.525 hectáreas, el 12%. Estas tres comunidades aglutinan el 97% de la superficie afectada en el mes de agosto. Las 10.000 hectáreas restantes se distribuyen en el resto de las comunidades autónomas que han tenido algún episodio de incendios durante el pasado mes de agosto.

De esa cifra, 325.000 hectáreas corresponden a grandes incendios forestales, incendios de más de 500 hectáreas, lo que supone que el 97% de la superficie afectada ha sido precisamente por estos grandes incendios forestales. La superficie arbolada afectada son 128.350 hectáreas, casi el 40% de la superficie afectada por los incendios.

En el caso de la Red Natura 2000, la superficie quemada por los incendios forestales asciende a las 146.190 hectáreas, es decir, el 43% de la superficie quemada.

Se han visto afectadas también áreas críticas para la supervivencia de más de 350 especies en peligro de extinción, vulnerables o en algún régimen de protección según el listado LESPRE, especies como el urugallo, especies como el oso pardo, el lince o la cigüeña negra.