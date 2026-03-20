El Rey toma posesión como protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor y llama a ser "faro de concordia"

El Rey toma posesión como protocanónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma. - FRANCISCO GÓMEZ/CASA DE S.M. EL REY

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI, acompañado de la Reina Letizia, ha tomado posesión este viernes como protocanónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, en Roma, y ha invitado a ser cada uno desde sus responsabilidades, "faro de concordia, generosidad y entrega a la causa del bien común" frente al "egoísmo" y la "indiferencia".

"Mantengamos la esperanza de que todos, cada uno en nuestras respectivas circunstancias y responsabilidades, sepamos ser, para los demás, un pequeño faro de concordia, generosidad y entrega a la causa del bien común. Entre todos, contra el egoísmo y la indiferencia, tratemos de llevar al mundo la misma claridad que hoy, en esta primavera romana que comienza, ilumina la basílica de Santa María la Mayor", ha señalado Felipe VI en su discurso.

Tras su encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano, los Reyes han llegado a la basílica, donde han sido recibidos por el canónigo español del Cabildo Liberiano, José Jaime Brosel, y posteriormente por el arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, el cardenal Rolandas Makrickas, en el pórtico del templo, según ha informado la Casa Real.

A continuación, han accedido a la basílica, donde han ocupado su lugar de honor, dando comienzo la ceremonia con el saludo litúrgico, la oración y la lectura de un pasaje bíblico.

El arcipreste de la basílica ha dirigido unas palabras, tras las cuales ha invitado al Rey a intervenir. Durante su discurso, Felipe VI ha recordado al Papa Francisco.

La ceremonia ha continuado con la lectura de un extracto de la Bula Hispaniarum Fidelitas, tras la cual el cardenal arcipreste ha invitado al Rey a ocupar su lugar entre los canónigos del Capítulo Liberiano; y ha concluido con el rezo del Padre Nuestro y la bendición.

Posteriormente, los Reyes, acompañados por el cardenal arcipreste, se han dirigido a la Capilla Paulina, donde han visitado la imagen de la Virgen de la Salud, patrona de Roma, y, a continuación, la tumba del Papa Francisco.

VÍNCULOS HISTÓRICOS ENTRE LA BASÍLICA Y LA CORONA ESPAÑOLA

La Basílica de Santa María la Mayor está ligada a la Monarquía española desde tiempos de Carlos I, que gobernó en el siglo XVI, aunque incluso antes los Reyes Católicos contribuyeron económicamente al embellecimiento del lugar.

Consagrada a la Virgen María y considerada como la primera iglesia dedicada a ella en Occidente, se convirtió desde entonces en un puente entre la fe romana y la Corona española. Eran tiempos en los que la Ciudad Eterna era el epicentro del poder espiritual de la cristiandad y la Monarquía hispánica ejercía como la gran defensora del catolicismo. Ello derivó en una alianza muy potente entre el Papado y la Corona, en un tiempo en el que los cismas en el seno de la Iglesia la debilitaban, según ha informado la Casa Real.

Un siglo después, el 7 de octubre de 1647, el Papa Inocencio X, tras una petición del rey Felipe IV, instituyó mediante la Constitución apostólica Sacri Apostolatus la llamada Obra Pía de Santa María la Mayor. Era un acuerdo por el que, a cambio de una renta anual al cabildo de la basílica, se tenían que celebrar oraciones y actos litúrgicos en honor de la Corona hispánica.

Desde entonces, los sucesivos monarcas españoles se han convertido en benefactores del templo y han contribuido a la realización de obras de restauración y mejora, entre otros. De hecho, una estatua de Felipe IV diseñada por Gian Lorenzo Bernini destaca en el atrio.

Los Reyes eméritos Juan Carlos y Sofía visitaron por última vez la basílica en 2018 y entonces el Rey recordó su vinculación actual con España reafirmada en 1953 mediante la Bula Hispaniarum Fidelitas de Pío XII. Tras la firma del Concordato con la Santa Sede, se acordó que todos los reyes españoles serían 'Protocanónigos Honarios' del Cabildo Liberiano de la Basílica de Santa María la Mayor.

En aquel viaje de 2018 a Roma, Juan Carlos y Sofía presidieron la inauguración de la nueva iluminación de la Basílica y su restauración, después de que la Fundación Endesa firmara un acuerdo con el Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El Rey Juan Carlos ha sido Protocanónigo Honorario de la Basílica, un título que aceptó en un viaje a la Ciudad de Roma en 1977, más de un año después de su proclamación como Jefe de Estado.