Los Reyes Felipe VI y Letizia se reunirán mañana con el Papa León XIV en su biblioteca privada en el Vaticano

Archivo - La Reina Letizia y el Rey Felipe VI saludan al Papa León XIV tras la misa de inicio de su Pontificado. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV recibirá este viernes 20 de marzo en el Vaticano a los Reyes Felipe VI y Letizia, a menos de tres meses del viaje del Pontífice a España, según confirmó la Casa Real.

Los Reyes serán recibidos en audiencia por el Pontífice en su biblioteca privada y, tras este encuentro, el Rey Felipe VI tomará posesión de su cargo de protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma.

Se trata de la primera reunión oficial de los Reyes con León XIV desde su elección como Pontífice el pasado 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento del Papa Francisco.

Si bien, los Reyes ya mantuvieron un encuentro con el Papa en mayo de 2025, tras la misa de inicio del Pontificado, en el que le invitaron a visitar España.

León XIV será el primer Papa que viajará España durante el reinado de Felipe VI. Será una visita apostólica que tendrá lugar del 6 al 12 de junio de este año y en la que recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias, a falta de conocer la agenda oficial del viaje.

Será la primera visita de un Papa a España en 15 años, tras la de Benedicto XVI en 2011 y responde a la invitación oficial del rey Felipe VI y de la Conferencia Episcopal Española (CEE), según precisa la Casa Real.

LA BASÍLICA PAPAL Y LA CORONA ESPAÑOLA

Tras la reunión con el Pontífice, el Rey Felipe VI tomará posesión de su cargo de protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, una distinción que tiene sus raíces en el vínculo histórico entre la Basílica y la Corona de España.

Esta basílica papal está ligada a la Monarquía española desde tiempos de Carlos I, que gobernó en el siglo XVI aunque incluso antes los Reyes Católicos contribuyeron económicamente al embellecimiento del lugar, según señala la Casa Real en un comunicado.

Tal y como recuerda en la nota, eran tiempos en los que la Ciudad Eterna era el epicentro del poder espiritual de la cristiandad y la Monarquía hispánica ejercía como la gran defensora del catolicismo, y ello derivó en una alianza muy potente entre el Papado y la Corona, en un tiempo en el que los cismas en el seno de la Iglesia la debilitaban.

Un siglo después, el 7 de octubre de 1647, el Papa Inocencio X, tras una petición del rey Felipe IV, instituyó mediante la Constitución apostólica Sacri Apostolatus la llamada Obra Pía de Santa María la Mayor. Era un acuerdo por el que, a cambio de una renta anual al cabildo de la basílica, se tenían que celebrar oraciones y actos litúrgicos en honor de la Corona hispánica.

Desde entonces, los sucesivos monarcas españoles se han convertido en benefactores del templo y han contribuido a la realización de obras de restauración y mejora, entre otros. De hecho, una estatua de Felipe IV diseñada por Gian Lorenzo Bernini destaca en el atrio de la basílica.

Los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía visitaron por última vez la basílica en 2018, y entonces el Rey Juan Carlos recordó su vinculación actual con España reafirmada en 1953 mediante la Bula Hispaniarum Fidelitas de Pío XII.

En concreto, tras la firma del Concordato con la Santa Sede, se acordó que todos los reyes españoles serían 'Protocanónigos Honarios' del Cabildo Liberiano de la Basílica de Santa María la Mayor.

En aquel viaje de 2018 a Roma, los Reyes Juan Carlos y Doña Sofía presidieron la inauguración de la nueva iluminación de la Basílica y su restauración, después de que la Fundación Endesa firmara un acuerdo con el Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El Rey Juan Carlos sigue siendo Protocanónigo Honorario de la Basílica, un título que aceptó en un viaje a la Ciudad de Roma en 1977, más de un año después de su proclamación como Jefe de Estado.

En la basílica están enterrados ocho papas, entre ellos, el Papa Francisco.