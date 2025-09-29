Los Reyes siguen atentamente las lluvias y agradecen a los servicios de emergencias su labor: "Sigamos sus indicaciones"

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes están siguiendo atentamente la evolución de las fuertes lluvias que afectan estos días al litoral mediterráneo y a otras zonas de España.

"Agradecemos a todos los servicios de emergencia su labor para controlar la situación y garantizar la seguridad de todos. Ante las circunstancias, seamos prudentes y sigamos sus indicaciones", ha señalado la Casa Real en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso rojo (peligro extraordinario) en la provincia de Valencia por lluvias muy fuertes y persistentes.

Por el contrario, ha desactivado el aviso rojo en Tarragona y en Castellón mientras que mantiene con aviso naranja a parte de la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia.

La AEMET avisa este lunes 29 de septiembre de precipitaciones acumuladas en 12 horas de 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en el litoral norte y litoral sur de Valencia.