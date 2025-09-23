La RFEC se alía con Legados para situar la caza en el debate sobre sostenibilidad con talleres y espacios de diálogo. - RFEC

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Caza (RFEC) y Legados por el Bien Común han iniciado un acuerdo de colaboración para situar la caza en el centro del debate sobre sostenibilidad, biodiversidad y futuro del mundo rural a través de acciones conjuntas.

El presidente de la RFEC, Josep Escandell, y el director ejecutivo de Legados, Javier Dorado, han firmado un convenio al respecto que se extenderá hasta 2026 y que incluye una campaña de comunicación de alcance nacional y europeo y actividades en pueblos y comunidades rurales que "acerquen a la ciudadanía historias reales de cazadores como guardianes del territorio".

En este sentido, habrá espacios de diálogo intergeneracional, talleres educativos y propuestas gastronómicas en torno a la carne de caza, que será presentada como un producto "local, sostenible y con un profundo arraigo cultural". De forma paralela, organizarán encuentros con responsables políticos y expertos en sostenibilidad en Bruselas (Bélgica) donde se presentarán propuestas ambientales impulsadas por el sector cinegético.

"El objetivo es trasladar a la agenda europea una visión de la caza como aliada en la conservación de la biodiversidad y en el desarrollo de los territorios rurales", destacan desde la organización.