Ribera dice que PP se deja "arrastrar" por la extrema derecha y sus mensajes del clima y el PP le acusa de "ecopostureo"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que el PP se está dejando "arrastrar" por los "mensajes populistas" de la extrema derecha sobre el clima de cara a las eleccion es europeas. Por su parte, el senador del PP, Francisco Javier Márquez Sánchez, ha tachado su gestión como "ecopostureo".

Así se han expresado ambos en el Senado, donde el senador del PP ha interpelado a la ministra para que dé cuenta de los "graves" perjuicios que ha ocasionado su gestión a diversos sectores sociales como los agricultores, ganaderos y pescadores.

De esta manera, Ribera ha criticado la interpelación del senador 'popular', que en su opinión pone de manifiesto hasta qué punto "está dejándose arrastrar" el PP ante las elecciones europeas por los "mensajes populistas de la extrema derecha" sobre el clima que niegan la "realidad de los datos" y la necesidad de que haya un compromiso serio por parte de las instituciones.

Por ello, ha afirmado que el discurso que señala las políticas de conservación de la naturaleza como las "grandes enemigas" del sector primario es "enormemente equivocado y peligroso" para el propio sector. A su vez, ha recalcado que es "electoralista" engañar a la gente escondiendo una realidad que es "dramática" y que quien más la sufre es quien tiene peores condiciones para afrontarla.

Además, ha defendido que "lo importante es estar con el sector" con la búsqueda de soluciones y el aprovechamiento de los recursos de los que se dispone. "La vida, los recursos naturales, los ecosistemas, el desarrollo de acompañamiento social son las mejores herramientas para poder garantizar un futuro estable, sostenible y productivo al campo español", ha afirmado.

Por su parte, el senador del PP ha dicho que Ribera es una "tecnócrata" y ha tachado su gestión como "ecopostureo". En este sentido, ha recordado que a pesar de que la ministra haya dicho que la Agenda Verde es "garantía" para el sector primario, este se ha manifestado en dos ocasiones durante el tiempo que ha estado en el cargo, una antes de la pandemia y otra a comienzos de 2024, con motivo de las buenas prácticas medioambientales de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE).

A su vez, ha criticado que "quite dinero de la PAC para políticas verdes" y que no haya hecho "nada" por promover las 'cláusulas espejo'. Asimismo, le ha reprochado su apoyo a la Ley de la Restauración de la Naturaleza en la UE a pesar de que el sector primario la haya rechazado porque "no se ha valorado el impacto que puede generar en la agricultura y en el medioambiente".

Además, ha destacado que la expansión del lince en España se debe a "otros políticos" por mucho que Ribera presuma de ella y ha ironizado con que el "mérito" de la ministra ha sido incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Por último, ha criticado que se vanaglorie de ayudar a Alemania con sus incendios forestales cuando España tiene los "mayores megaincendios" de su historia, de los que culpa al Ejecutivo. "La política del Gobierno ha provocado un abandono del mundo rural. Al abandonarse las explotaciones agrarias, los matorrales están creciendo más y con la sequía al final todas las plantas están secas", ha explicado. "Al final es combustible y por eso salen esos mega incendios aquí y también en Alemania", ha añadido.