RNE presenta su nueva temporada con las incorporaciones de Juan Ramón Lucas, David Cantero e Isabel Gemio

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
RNE ha presentado su nueva temporada bajo el lema 'La radio por delante' y con incoporaciones de rostros conocidos como Juan Ramón Lucas, David Cantero e Isabel Gemio entre otros.
"Hemos apostado por voces consolidadas en el panorama de la comunicación porque era necesario y hemos apostado también por el talento de la plantilla", ha destacado Roberto Santamaría, director de RNE, en la presentación de la nueva temporada. "Comenzamos la temporada con muchas ganas y con ilusión", ha remarcado.
Juan Ramón Lucas, que se pone al frente de 'Las Mañanas de RNE', ha confesado en el acto de presentación que el regreso a RTVE ha sido "muy feliz" y disfruta "mucho del micrófono, en particular, en esta casa".
Por su parte, David Cantero y Marta Solano conducen 'Las Tardes de RNE', y aseguran que en su primer programa la calma se ha "apoderado" de ellos y que ha sido "extremadamente agradable" dar las buenas tardes. "El oyente va a asistir con nosotros a la formación de un programa totalmente nuevo, y queremos que sea honesto y natural";, han explicado.
Isabel Gemio, presentadora de 'El último tren', ha reconocido que echaba de menos el micrófono después de ocho años sin él: "Estoy muy contenta, muy agradecida. La radio es mi vida".
'El Despertador de RNE' tiene como presentador a Gorka Rodríguez que se ha mostrado feliz de que "el humor sea el foco del trabajo". Llevamos meses trabajando en la forma de expresarnos y de hacer reir" ha señalado.
Pepa Fernández continúa al frente de 'No es un día cualquiera', en una nueva temporada "con una ilusión renovada" y Miguel Ángel Méndez dirige y presenta 'Tablero deportivo' junto a Nuria Verde.
La renovación afecta también a las emisoras especializadas de RNE como RFadio 5 Todo Noticias, Radio 3, Radio Clásica, Radio Exterior de España, Ràdio 4 y la plataforma RNE Audio.