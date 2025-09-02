RNE presenta su nueva temporada con las incorporaciones de Juan Ramón Lucas, David Cantero e Isabel Gemio

Presentadores de RNE guardan un minuto de silencio por Gaza durante la presentación de la programación de la cadena.
Presentadores de RNE guardan un minuto de silencio por Gaza durante la presentación de la programación de la cadena. - RNE
Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 2 septiembre 2025 12:07
@ep_social

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

RNE ha presentado su nueva temporada bajo el lema 'La radio por delante' y con incoporaciones de rostros conocidos como Juan Ramón Lucas, David Cantero e Isabel Gemio entre otros.

"Hemos apostado por voces consolidadas en el panorama de la comunicación porque era necesario y hemos apostado también por el talento de la plantilla", ha destacado Roberto Santamaría, director de RNE, en la presentación de la nueva temporada. "Comenzamos la temporada con muchas ganas y con ilusión", ha remarcado.

Juan Ramón Lucas, que se pone al frente de 'Las Mañanas de RNE', ha confesado en el acto de presentación que el regreso a RTVE ha sido "muy feliz" y disfruta "mucho del micrófono, en particular, en esta casa".

Por su parte, David Cantero y Marta Solano conducen 'Las Tardes de RNE', y aseguran que en su primer programa la calma se ha "apoderado" de ellos y que ha sido "extremadamente agradable" dar las buenas tardes. "El oyente va a asistir con nosotros a la formación de un programa totalmente nuevo, y queremos que sea honesto y natural";, han explicado.

Isabel Gemio, presentadora de 'El último tren', ha reconocido que echaba de menos el micrófono después de ocho años sin él: "Estoy muy contenta, muy agradecida. La radio es mi vida".

'El Despertador de RNE' tiene como presentador a Gorka Rodríguez que se ha mostrado feliz de que "el humor sea el foco del trabajo". Llevamos meses trabajando en la forma de expresarnos y de hacer reir" ha señalado.

Pepa Fernández continúa al frente de 'No es un día cualquiera', en una nueva temporada "con una ilusión renovada" y Miguel Ángel Méndez dirige y presenta 'Tablero deportivo' junto a Nuria Verde.

La renovación afecta también a las emisoras especializadas de RNE como RFadio 5 Todo Noticias, Radio 3, Radio Clásica, Radio Exterior de España, Ràdio 4 y la plataforma RNE Audio.

Contador