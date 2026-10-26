Rosa María Molló regresa a la corresponsalía de TVE en Asia-Pacífico 16 años después - RTVE

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista e histórica corresponsal de Televisión Española (TVE) Rosa María Molló regresa a Pekín (China) 16 años después para ser la nueva delegada de la cadena pública en Asia-Pacífico coincidiendo con la celebración del 70º aniversario de la televisión.

Así lo ha anunciado este lunes RTVE, que ha detallado que Rosa María Molló sustituye en el puesto a Yolanda Álvarez, que ha sido corresponsal en el gigante asiático desde 2021.

Licenciada en Periodismo y Comunicación de Masas por la UAB, Rosa María Molló (Lleida, 1963) empezó su carrera en RNE, aunque su trayectoria de tres décadas en RTVE se ha desarrollado fundamentalmente en televisión.

Como corresponsal ha ocupado las plazas de Estados Unidos (2003-2008), Asia-Pacífico (2009-2010) y Oriente Medio (2010-2012), mientras que en el rol de reportera también ha cubierto diversos conflictos bélicos, como la guerra de Afganistán (2001) o las revoluciones de Egipto, Libia y Siria (2010-2012).

En enero de 2019 regresó a RTVE como coordinadora de Transformación cultural y Proyectos Estratégicos de Recursos Humanos (RRHH). En septiembre del mismo año se incorporó a 'Informe Semanal' como presentadora. En junio de 2020 fue nombrada directora de Comunicación Corporativa e Imagen de RTVE.

Ademas, en febrero de 2022 fue elegida miembro del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), máxima autoridad de regulación del sector de medios audiovisuales, del que también fue vicepresidenta.

En 2024 regresó a RTVE como Defensora de la Audiencia, la figura que atiende las quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios de la Corporación. En la temporada 2025-2026 se incorporó a Radio Nacional de España como presentadora y directora del informativo nocturno '24 horas' de la emisora pública.

Molló ha compaginado el periodismo con la gestión de equipos y el cambio organizacional, tarea a la cual se dedicó plenamente entre 2013-2019 en una agencia de management internacional, según ha señalado RTVE.

Es coautora del libro 'Líderes del Cambio que Importa: Cómo adoptar y adaptar nuevas realidades'. Certificada en Estudios y Comunicación Intercultural por la UBC, Vancouver (Canadá), y en Inteligencia Emocional y Social por el ISEI de Denver (Colorado), cuenta además con estudios acreditados para el rendimiento y liderazgo de personas.