RSCE lanza una campaña por la tenencia responsable de perros y alerta de que uno de cada cuatro se abandona tras navidad

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha lanzado la campaña 'Elige quererlo siempre, no solo en Navidad' para fomentar la tenencia responsable de perros en estas fiestas. Así, la RSCE ha señalado que un 16,2% de los perros se adoptan en vísperas de la Navidad pero ha alertado de que uno de cada cuatro es abandonado cuando terminan.

La RSCE ha denunciado que durante estas fechas navideñas es "habitual" que muchos perros lleguen a los hogares y que "se cosifiquen como regalo" pero que, una vez finalizadas las celebraciones, caen en la cuenta de "la gran responsabilidad que implica convivir con un animal de compañía". En este sentido, ha indicado que enero es el mes que arroja la cifra más alta de abandonos, con un 8,7%.

Además, en los últimos cinco años el abandono de animales de compañía ha experimentado un aumento del 7% desde el año 2020. En el último año, la subida ha sido de un 1,85%, según la RSCE por lo que el objetivo de esta campaña es sensibilizar a la sociedad para reflexionar sobre el hecho de que un perro "no es un regalo, ni un capricho temporal", sino un compromiso que conlleva responsabilidades y cuidados durante toda su vida, según la entidad.

Por este motivo, la RSCE ha recomendado que, antes de adoptar o adquirir un perro, es "fundamental" informarse, valorar el propio estilo de vida y tener claro que su cuidado, educación y bienestar deben garantizarse más allá de fechas concretas o impulsos puntuales.

Asimismo, recuerda que ha impulsado distintos proyectos pedagógicos, como la iniciativa 'Soy más bonito por dentro', que recorre distintos colegios de España con el objetivo de educar a las futuras generaciones en el respeto, la empatía y la responsabilidad hacia los animales.