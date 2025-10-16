La RSCE pide a Europa modificar las normas de transporte aéreo para que los animales sean considerados seres vivos

Archivo - Un perro juego en el agua para refrescarse en Madrid Rio, a 26 de junio de 2023, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), José Miguel Doval, ha instado a las autoridades europeas a revisar los marcos normativos del transporte aéreo para que reflejen la modificación del Código Civil español que indica que los animales son "seres vivos dotados de sensibilidad".

Así se ha pronunciado después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya dictaminado que los animales de compañía no están excluidos del concepto de "equipaje" en el convenio internacional que se aplica al transporte aéreo, resolución contra la que ha emitido su rechazo.

Debido a este dictamen, no cabe obligar a las aerolíneas al pago de una indemnización adicional por pérdida de una mascota que se sume a la compensación estipulada por ley en el caso de extravío de un equipaje. "Un perro no es una cosa, no es un bulto, no es una maleta, es un ser vivo", ha señalado Doval.

La resolución responde al caso de una pasajera de un vuelo de Iberia entre Buenos Aires y Barcelona en octubre de 2019, cuya mascota tuvo que viajar en la bodega dentro de su correspondiente transportín, pero desapareció durante su traslado al avión.

Para el presidente de la RSCE, la resolución como "un paso atrás en la lucha que muchas organizaciones, entre ellas la RSCE, llevamos impulsando para que los animales tengan una carta de derechos propia del siglo XXI y que contemple el impacto que los animales tienen en la vida de millones de personas".

A su vez, ha incidido en que "mensajes como este demuestran la poca sensibilidad que aún hoy tienen algunas personas e instituciones hacia los animales, y lo que es peor, pueden ser utilizados por aquellos grupos que no quieren que los animales vean mejorados y reconocidos sus derechos".