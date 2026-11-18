La Academia de Televisión ultima los detalles del Cara a Cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo - SANTI BURGOS/ACADEMIA DE LA TELEVISIÓN

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, La Séptima, la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Canal Extremadura y Castilla León Televisión ofrecerán este jueves 19 de noviembre en directo el 'cara a cara' entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, organizado por la Academia de la Televisión.

Junto a la emisión en directo del debate que trascurrirá entre las 22.00 y las 00.00 horas aproximadamente, las cadenas de televisión han preparado una programación especial con previos y post para ofrecer y analizar toda la información relativa al debate que será moderado por María Casado, presidenta de la Academia de la Televisión.

En cuanto a RTVE emitirá en directo el debate a través de La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional, RNE, RTVE.es y RTVE Play. Además, ofrecerá un programa especial previo al 'cara a cara' a las 19.30 horas y, después, todo el análisis de lo sucedido en el debate, conducido por la periodista Pepa Bueno.

Tras el cara a cara, continuará el análisis con expertos y politólogos que acompañarán a Pepa Bueno: Iván Redondo, Jesús Maraña, Esther Palomera, Gabriela Ortega, Fátima Iglesias, Juanma Lamet y Patry Centeno. Los servicios informativos de TVE realizarán también un amplio despliegue en los estudios donde se celebrará el debate, encabezado por Lourdes Maldonado.

Respecto a Atresmedia, Antena 3 y laSexta emitirán el mismo debate, pero con sus propios programas de acompañamiento. La cobertura de Antena 3 al encuentro se iniciará a partir de las 21.00 horas con Vicente Vallés al frente para proporcionar las claves y datos del debate entre ambos candidatos.

Posteriormente, a las 22.00 horas Antena 3 emitirá la señal del encuentro entre Sánchez y Feijóo y, una vez, finalizado, Vallés volverá a ponerse al frente de un especial dedicado al análisis y la valoración del mismo. Junto a él, contará con las periodistas Carmen Morodo y Pilar Velasco.

En el caso de laSexta, la cadena emitirá a partir de las 20.00 horas un especial de 'Al Rojo Vivo', dirigido y presentado por Antonio García Ferreras. Tras la emisión del 'cara a cara' a partir de las 22.00 horas, que podrá seguirse a través de laSexta, 'Al Rojo Vivo' retomará la información con una mesa de analistas integrada por Pablo Simón, Lluís Orriols, Pablo Montesinos, Ignacio Escolar y María Llapart.

La cobertura del 'cara a cara' en Atresmedia podrá seguirse a través de atresplayer en su versión internacional y de Antena 3 Internacional.

Según ha informado Mediaset España, la cobertura de este jueves arrancará en Telecinco a las 21.00 horas con una edición monográfica de 'Informativos Telecinco', con Carlos Franganillo al frente. El espacio repasará la actualidad política y la campaña electoral y abordará las claves del encuentro entre Sánchez y Feijóo.

A las 22.00 horas, Telecinco conectará con el debate de la Academia de la Televisión para ofrecerlo íntegramente y en directo. Una vez concluido, a las 00.00 horas, dará paso a una conexión en directo con la casa de 'GH VIP'.

Respecto a Cuatro, la programación comenzará a las 20.00 horas con un especial de 'Noticias Cuatro 2', presentado por Diego Losada y Mónica Sanz. A continuación, a las 21.00 horas, Iker Jiménez y Carmen Porter se pondrán al frente de 'Horizonte. Cara a cara', acompañados por los colaboradores del programa.

La cadena emitirá el encuentro electoral a partir de las 22.00 horas y, tras su finalización, retomará la emisión de 'Horizonte', prevista para las 00.00 horas, con Iker Jiménez y Carmen Porter.

Además, el director de 'La Séptima', Javier Ruiz, ha informado de que va a ser "la cadena del debate". En 'La Séptima' habrá también el previo, el debate y el post con un análisis del cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

La programación especial también llega a los canales de la FORTA. Aragón TV, La 7 de la Región de Murcia, IB3, Telemadrid, Castilla-La Mancha Media y À Punt emitirán el debate cara a cara organizado por la Academia de Televisión, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Federación.

La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) y Canal Sur también ofrecerán el encuentro, este último a través de Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio y la plataforma CanalSur Más, mientras que la corporación gallega lo difundirá en su plataforma OTT A Galega. Por su parte, ETB, TV3 y Radio Televisión Canaria no retransmitirán el debate.

Así, Telemadrid desplegará una programación especial que comenzará a las 21.15 horas, con Antonio Naranjo al frente. Tras la retransmisión, la cadena ofrecerá un análisis de las intervenciones, con la participación de Bieito Rubido, Pilar Rodríguez Losantos y Soraya Rodríguez, entre otros.

Castilla-La Mancha Media (CMM) ofrecerá en directo este jueves 19 de noviembre, a partir de las 22.00 horas, el cara a cara electoral, que se podrá seguir a través de la plataforma CMMPlay.