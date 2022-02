MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión Española (RTVE) descarta volver a producir y emitir el programa 'El Grand Prix' en TVE, el concurso que conducía Ramón García en la década de los 90.

Así lo indica el presidente de la Corporación pública, José Manuel Pérez Tornero, en respuesta por escrito a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario VOX, después que de que el noviembre pasado la cuenta oficial del programa de Twitter anunciara la vuelta del espacio en 2022, con el propio Ramón García y el comunicador Ibai Llanos.

Preguntado sobre si es viable la realización de una nueva versión de 'El Grand Prix', el máximo responsable de la empresa pública explica que, si quisieran realizar una nueva temporada, "habría que llegar a un nuevo acuerdo con la productora propietaria, como se hizo en su momento".

"Actualmente no está prevista, por parte de RTVE, la realización de una nueva versión de 'El Grand Prix'", asegura Pérez Tornero, para después aclarar que "no es una cuestión de viabilidad del formato, sino de elección de contenidos y propuestas", y en estos momentos no contemplan su regreso.

En 1995, La 1 de TVE estrenó el programa que incluía diversas pruebas físicas y de conocimiento, llevadas a cabo por dos equipos, con 30 concursantes cada uno de ellos. 'El Grand Prix' fue emitido hasta el año 2005, durante once temporadas completas.

Por otro lado, Pérez Tornero ha informado al Grupo Parlamentario Popular de que el presupuesto previsto para el desarrollo y la implantación de la Ultra Alta Definición (UHD o 4K) en RTVE para este año 2022 asciende a un total de 944.000 euros.

El presidente de RTVE ha detallado que para 2022 están previstos proyectos tales como la puesta en marcha de una Unidad Móvil con capacidad UHD o 4K mediante licenciamiento temporal; y la adquisición de ocho cámaras conectadas, con formato 4K y UHD.

También prevé continuar con la digitalización de material de fondo documental a 4K, que implica la renovación del sistema de control y corrección de color avanzado del telecine 1; y la adquisición de una nueva estación digital de restauración y corrección de defectos avanzada.