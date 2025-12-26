RTVE distribuirá la señal de la Lotería de El Niño

Archivo - Sorteo de El Niño en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

RTVE producirá y distribuirá de forma gratuita la señal del sorteo de la Lotería del Niño que se celebra el 6 de enero. Además, el sorteo podrá seguirse en todos los canales de RTVE a partir de las 11:55 horas del Dia de Reyes.

En La 1 estará presentado por Lucía Vinaixa y también podrá seguirse en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior; en el portal especial de Lotería de El Niño de RTVE.es; en los perfiles de redes sociales de la Corporación; y en RTVE Play y RNE Audio.

A las televisiones, RTVE les facilitará la señal institucional, en directo, por conmutación desde Torrespaña. En cuanto a los medios digitales, estos podrán acceder a la señal pool exclusivamente a través del código embebible de RTVE.es o YouTube de RTVE.

A las agencias de noticias, RTVE les facilitará la señal pool en directo única y exclusivamente para su distribución a las televisiones. Las agencias solo podrán ofrecer la señal a través de código embebible de RTVE Play para su uso en su página web.