RTVE estrena hoy 'yaTDigo', un nuevo formato informativo exclusivo para redes sociales y orientado a los más jóvenes

RTVE estrena 'yaTDigo', un nuevo formato informativo exclusivo para redes sociales y orientado a los más jóvenes - RTVE

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha anunciado el lanzamiento de 'yaTDigo', un nuevo formato informativo creado especialmente para las redes sociales y para acercar la actualidad a las audiencias más jóvenes "en los lenguajes y formatos propios del entorno digital, manteniendo el sello de credibilidad y rigor que caracteriza al servicio público".

Así lo ha explicado este lunes la Corporación pública, que ha destacado que el nombre (yaTDigo) rescata las siglas TD del 'Telediario' y "refleja la apuesta de RTVE por contar las noticias de siempre, pero como nunca antes: con una identidad interactiva, ágil y visual".

'yaTDigo' contará desde este lunes con un informativo diario de lunes a viernes a las 20.00 horas, disponible en los perfiles oficiales de TikTok, Instagram, Youtube Shorts, así como en RTVE.es y RTVE Play.

Además, RTVE ha avanzado que Javier Hierro, Ainara Pérez, Cristina Domaica, Daniel Cargol, Claudia Pérez y Luismi Palao son el rostro de este nuevo formato, que abordará la actualidad con nuevos enfoques y temáticas adaptadas a los intereses de las nuevas generaciones.

Los contenidos se presentarán en formatos nativos digitales (vídeos cortos, directos interactivos, hilos, stories y gráficos explicativos), fomentando la conversación y la participación de la audiencia. 'yaTDigo' se podrá ver en TikTok, Instagram, YouTube Shorts, RTVE.es y RTVE Play.