RTVE y la FEMP firman un convenio para impulsar la formación audiovisual en los gobiernos locales españoles

RTVE Instituto ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para acercar la formación digital y audiovisual a los gobiernos locales a través de los programas de formación del Proyecto Haz.

Así lo ha indicado RTVE, que ha añadido que la presentación del acuerdo ha contado con la participación de la directora de RTVE Instituto, Sara Martín, y el director general de Organización y Recursos de la FEMP, Jaime Carnicero.

Según ha detallado RTVE, la colaboración permite el acceso a los cursos online de RTVE Instituto a través de Haz, con descuentos de hasta el cien por cien en la fianza de la formación para los gobiernos locales españoles.

Jaime Carnicero ha destacado que la FEMP es la primera administración en atención a la ciudadanía y que este acuerdo tiene como objetivo "facilitar el acceso del personal de las entidades locales a la formación especializada en comunicación digital y audiovisual". "El convenio se enmarca en un sector público-local que comunica mejor porque se forma mejor", ha añadido.

Por otro lado, Sara Martín ha dicho que "está contemplada en el Real Decreto 219/2022 la necesidad de que estos cursos alcancen a todo el territorio nacional y contribuyan a la cohesión territorial". "Por tanto, tenemos especial interés en llegar a los municipios pequeños y a las zonas rurales donde el acceso a los planes de capacitación digital puede ser un poco más limitado", ha agregado.

"HAY QUE HACER INTERESANTE LO IMPORTANTE"

El acto ha incluido el coloquio 'Desafíos en la Comunicación Local y soluciones a través de los medios audiovisuales', conducido por el subdirector de Formación, Estudios, Función Pública y Deportes de la FEMP, Daniel Fernández.

En este escenario, el director general de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga, Jesús Espino, ha afirmado que "una obligación cívica es que las administraciones participen en la comunicación pública y si no lo hacen será imposible conectar con una parte de la ciudadanía enorme, en particular con los más jóvenes". "Hay que hacer interesante lo importante", ha subrayado.

Por su parte, el profesor de Periodismo y Comunicación Global de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Cabezuelo, ha añadido que "la universidad tiene una misión social que es la formación, dotar de habilidades y de capacidades a los futuros comunicadores".

Por último, la responsable de Procesos de Aprendizaje Online del Proyecto Haz, Sònia Sánchez, ha hecho hincapié en que "cada profesional puede construir su propio proceso de aprendizaje". Además, ha explicado que el 4 de noviembre se abre la convocatoria para el curso 'Comunicación Digital Avanzada: Mapas, Podcasts e IA', diseñado por Haz y la FEMP.