RTVE y el Instituto Cervantes firman un acuerdo para difundir el idioma y la cultura en español

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MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

RTVE y el Instituto Cervantes han suscrito un convenio para la promoción y difusión del idioma y la cultura en español, incluyendo la creación de programas de contenidos, tanto en TVE como en RNE, así como en el resto de canales de RTVE.

Con una vigencia de cuatro años, el convenio ha sido firmado por el presidente de RTVE, José Pablo López, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y actualiza y amplía la colaboración que ambas instituciones mantienen desde hace más de tres décadas.

Según ha informado RTVE, el acuerdo promueve la elaboración de contenidos en todos sus canales en la línea de la actual colaboración en el programa 'Cervantes en el mundo', que muestra el interés por el español a través de la red de centros del Instituto Cervantes y que se emitirá próximamente en La 2.

De este modo, las obras audiovisuales de producción propia de RTVE o sobre las que ostente derechos recibirán la colaboración del Instituto Cervantes para su promoción.

RTVE y el Instituto Cervantes desarrollarán actividades culturales de interés mutuo a través de su red de centros en el exterior y este último ofrecerá espacios para la celebración de eventos organizados por la Corporación.

Asimismo, el Instituto Cervantes podrá asesorar académicamente en la elaboración de programas relacionados con la promoción de la lengua española producidos por RTVE.

Por su parte, RTVE estudiará la emisión de piezas de divulgación y promoción institucional, así como la difusión de actividades, eventos y proyectos del Instituto Cervantes; y podrá ceder al Instituto Cervantes vídeos del Archivo RTVE para su incorporación como materiales didácticos de cursos de español.

Ambas instituciones intercambiarán contenidos propios y colaborarán en la producción de otros con el fin de aumentar así la oferta de información de carácter educativo y cultural, relacionada con la lengua española y la cultura.

Lo harán a través de eventos especiales, como los Congresos Internacionales de la Lengua Española, festivales de cine, encuentros literarios o artísticos de ámbito internacional, en la entrega del Premio Cervantes, el 23 de abril de cada año, en programas de RTVE o en los cursos de español en línea del Instituto Cervantes.