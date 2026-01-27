RTVE ofrece en directo este jueves la misa funeral en memoria de los fallecidos en Adamuz

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz, a 24 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, Andalucía). Los trabajos en la zona del accidente ferroviario ocurrido el pasado - Guillermo Morales - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

RTVE emitirá en directo este jueves 29 de enero la misa funeral en homenaje a los 45 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo 18 de enero, presidida por los Reyes y organizada por el Obispado de Huelva.

El especial informativo comenzará minutos antes de las 18.00 horas para ofrecer el acto íntegro y en directo en 'La 1' y 'Canal 24 horas' de forma simultánea. Lo presentarán la directora del 'Telediario 2', Pepa Bueno, desde Madrid, y Diego Garcés, director del centro territorial de RTVE en Andalucía, desde Huelva.

El acto tendrá lugar en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín' de Huelva y estará concelebrado por Luis Javier Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española; José Vilaplana Blasco, obispo emérito de Huelva; y por el clero diocesano.

Además de la retransmisión en TVE, los informativos de Radio Nacional, Radio 5, el portal RTVE Noticias y las redes sociales de la Corporación informarán de los momentos más destacados de la ceremonia.