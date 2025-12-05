RTVE ofrece en directo mañana la celebración del Día de la Constitución

Archivo - Fachada principal de la sede del Congreso, con la Puerta de los Leones - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

RTVE emitirá este sábado, 6 de diciembre, una programación especial con motivo del Día de la Constitución en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play, y en los espacios informativos de RNE y RTVE Noticias.

Según ha detallado la Corporación pública, desde las 8.00 horas, el Canal 24 horas pondrá el foco en la celebración de los 47 años de la Carta Magna y, a partir de las 10.00 horas, La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play emitirán desde el Congreso un especial informativo conducido por Marc Sala y Diana Arias, acompañados por los periodistas Elsa García de Blas y Juan Fernández-Miranda.

Los espectadores podrán seguir todas las declaraciones de los líderes políticos y el acto institucional. Además, la primera edición del Telediario Fin de Semana, presentado por Marc Sala, se realizará también desde la Cámara Baja.

Por su parte, Radio 5 también hará un seguimiento detallado con las declaraciones de los principales líderes en el patio del Congreso y comentará el discurso de la presidenta Francina Armengol durante el acto institucional a partir de las 12.00 horas. El resto de los espacios informativos del fin de semana de RNE darán cobertura a todo lo que ocurra este 6 de diciembre.

El equipo de RTVE Noticias dará seguimiento minuto a minuto al Día de la Constitución, con la narración de la jornada desde el Congreso; ofrecerá la crónica y los discursos políticos, los gestos, las mejores imágenes y toda la actualidad del día a través de la web y de los perfiles oficiales de RTVE Noticias y RNE en redes sociales. El programa especial también podrá seguirse en directo y bajo demanda en RTVE Play y en el portal RTVE Noticias.