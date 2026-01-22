RTVE ofrece este sábado en directo en La 2 y RTVE Play la entrega de los Premios Feroz 2026

Archivo - La directora de cine Carla Simón durante la gala de entrega de los Premios Feroz 2025, en el Pazo da Cultura, a 25 de enero de 2025, en Pontevedra, Galicia (España). Los Premios Feroz son entregados de manera anual por la Asociación de Informado - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

RTVE ofrecerá este sábado en directo en La 2 y RTVE Play la entrega de los Premios Feroz 2026, que concede cada año la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, y que se celebra en el Pazo da Cultura de Pontevedra. La retransmisión contará con traducción en lengua de signos.

Así lo ha dado a conocer este jueves RTVE, que ha indicado que la presentarán Petra Martínez, Antonio Durán Morris, Samantha Hudson y Elisabet Casanovas y contará con los comentarios de Bob Pop.

Entre los invitados a la gala, RTVE ha destacado a Maria de Medeiros, Candela Peña, Anna Castillo, Álvaro Morte, Ricardo Gómez, Javier Cámara, Leonor Watling, Javier Ambrossi, Eduardo Casanova, Javier Calvo, María León, Nora Navas, Álvaro Cervantes, Asier Etxeandia, Leticia Dolera, Patricia López Arnaiz, Ingrid García-Jonsson, Natalia de Molina o Yurena, y Marta Fernández Muro, que recibirá el Premio Feroz de Honor.

Los Premios Feroz destacan lo mejor de la producción audiovisual española del año, según la prensa especializada. Los convoca cada año, desde 2014, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, un grupo de más de 220 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e Internet de todo el país.