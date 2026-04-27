RTVE ofrecerá mañana una programación especial con motivo del primer aniversario del apagón

Archivo - Una mujer con una linterna en la Puerta de Alcalá tras el apagón eléctrico, a 28 de abril de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

RTVE ofrecerá este martes una programación especial con motivo del primer aniversario del apagón del 28 de abril de 2025 con reportajes, conexiones en directo y contenidos explicativos "que revisarán qué pasó, cómo se afrontó la crisis y qué ha cambiado desde entonces", según ha informado la corporación en un comunicado.

En concreto, Televisión Española prestará atención a este aniversario en sus todos sus informativos, tanto en el Canal 24 Horas como en las diferentes ediciones de los Telediarios, recuperando imágenes y sonidos de aquel día.

También los Informativos Territoriales de las 13:55 y las 15:55 horas volverán la vista atrás, rescatando historias como la de la arrocería de Málaga donde pudieron cocinar kilos de arroz porque disponían de gas butano, o la de San Vicente del Monte, el único pueblo de Cantabria que no se quedó a oscuras gracias a un proyecto experimental.

A su vez, en RNE, los centros territoriales llevarán su programación a algún punto simbólico vinculado a aquel día y emitirán sus magacines e informativos desde las calles de toda España. En Madrid, por ejemplo, el epicentro será el Mercado de Las Águilas; y en la Comunidad Valenciana, contarán cómo los pueblos damnificados por la DANA estaban más preparados que el resto.

Además, la web RTVE Noticias abordará las claves técnicas del suceso y analizará el impacto económico que tuvo, a través de reportajes, piezas explicativas, vídeos cortos y contenidos para web y redes. La programación digital también pondrá el foco en el papel de los generadores eléctricos y la función de la radio en situaciones de emergencia.

Asimismo, el programa 'Se nos ha ido de las manos', con el periodista y cineasta Carles Tamayo, abordará el jueves los bulos derivados del apagón a partir de imágenes de archivo inéditas, el relato de expertos y personas que vivieron el apagón.