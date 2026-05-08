RTVE prepara un especial para conmemorar los 70 años de historia de TVE "como espejo y memoria de todo un país" - RTVE

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

RTVE, en colaboración con Gestmusic, prepara un programa especial para celebrar los 70 años de Televisión Española (TVE) "como espejo y memoria de todo un país", con la participación de la Orquesta y Coro RTVE.

Así lo ha dado a conocer la Corporación, que ha destacado que TVE ha "acompañado, informado, enseñado" y ha "reflejado" la sociedad española en estas siete décadas. "Esta idea vertebra todo las acciones en torno al aniversario, que culminará con un espectáculo donde se recordará la historia a través del archivo y la mirada de sus protagonistas", ha indicado.

Respecto al especial, RTVE ha avanzado que cada década de estos 70 años será un bloque de contenido, "una cápsula del tiempo que destacará los hechos y personas más relevantes de esos 10 años".

"El hilo conductor de toda esa información es la historia de TVE. Porque si algo ha pasado, se ha comentado o se ha visto en España en los últimos 70 años, sin duda, ha sido a través de TVE", ha señalado.

La conmemoración del 70º aniversario de Televisión Española comenzó en la pasada Nochevieja, con el lanzamiento del himno 'Imparables', en el que más de medio centenar de profesionales vinculados a la televisión y radio públicas pusieron voz a un tema que homenajeaba a la cadena en su cumpleaños.

También se estrenó 'La Casa de la Música', el primer especial bajo esta marca, protagonizado por siete artistas (Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia, Ana Torroja, Rosario Flores, La Oreja de Van Gogh y Shakira), que emitirá su segunda entrega este próximo 16 de mayo.