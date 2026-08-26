RTVE traslada 'Cine de Barrio' a La 2 en su nueva temporada con un formato renovado

RTVE traslada 'Cine de Barrio' a La 2 - RTVE

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Radio Televisión Española ha trasladado el programa 'Cine de Barrio' a la parrilla de La 2 tras el periodo estival con un formato renovado.

Así, mantendrá su formato de producción 100% propia de la corporación pública y seguirá bajo la dirección de Machús Osinaga, con el objetivo de tender un puente entre el cine español más popular y las nuevas tendencias estéticas y culturales.

En esta nueva etapa, cada emisión contará con una presentación previa a cargo de diferentes invitados del mundo del cine, la cultura y la vida social, quienes introducirán las películas desde distintas localizaciones compartiendo sus vivencias y conexiones emocionales con los títulos emitidos.

Asimismo, el programa sumará nuevos colaboradores como Juan Sanguino, Alberto Rey, Pablo González Batista y Ángeles Caballero, e incorporará secciones inéditas para contextualizar las obras.