Rubén Amón, Ángeles Blanco y María-Paz López ganan la XXXII edición del Premio de Periodismo 'Salvador de Madariaga' - ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS EUROPEOS

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista de Onda Cero, Rubén Amón; la presentadora de la edición de tarde de Informativos Telecinco, Ángeles Blanco; y la corresponsal de 'La Vanguardia' en Berlín, María-Paz López, han sido los ganadores de la trigésimo segunda edición del Premio de Periodismo Europeo 'Salvador de Madariaga', dotado con 15.000 euros en cada modalidad.

Según ha anunciado este viernes la Asociación de Periodistas Europeos, en la modalidad de radio, el jurado ha decido premiar a Rubén Amón "por su capacidad para ofrecer claves interpretativas con un estilo divulgativo y personal, la versatilidad con la que enlaza periodismo, reflexión pública y análisis y una trayectoria que combina análisis cultural, mirada internacional y experiencia europea".

Respecto a la categoría de televisión, el galardón ha recaído en Ángeles Blanco por su "larga trayectoria y cobertura continuada de grandes acontecimientos europeos, su compromiso con una información rigurosa, accesible y comprensible desde una perspectiva de servicio público y su contribución a acercar la realidad europea a millones de ciudadanos".

En el caso de prensa escrita, María-Paz López ha sido reconocida por "reunir todas las características que requiere un periodista que pisa la información sobre la que escribe". "A la precisión de su escritura, une un profundo conocimiento de la historia, la cultura y los valores de Europa", ha subrayado.

Los premios 'Salvador de Madariaga' se convocan desde 1995 por iniciativa de la Asociación de Periodistas Europeos, con la colaboración de las Oficinas de Representación en España de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, para destacar la labor de los periodistas de medios de comunicación españoles que hayan contribuido a mejorar el conocimiento de la integración europea y de las políticas comunitarias.

Al asociar al premio la figura de Salvador de Madariaga, la APE quiso resaltar su adelantada vocación europeísta, que llevó una voz española a los primeros foros de la Sociedad de Naciones y del Consejo de Europa.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 18 de junio en el Paraninfo de la universidad de Cervera (Lleida).

El jurado estuvo presidido por Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, y formado por Encarna Samitier, presidenta de 20 minutos y ganadora de la XXXI edición; Marta García Aller, directora del podcast Pausa, colaboradora de Onda Cero y ganadora de la XXXI edición; Lluis Tovar, corresponsal de Tele 5 en Bruselas y ganador de la XXXI edición; Jan Martínez Ahrens, director de El País; Joaquín Manso, director de El Mundo; Javier García Vila, director de Europa Press.

También formaron parte del mismo Amparo Polo, directora de estrategia digital de Expansión; Xavier Mas de Xàxas, corresponsal diplomático de La Vanguardia; Victoria Carvajal, columnista de The Objective; Carlos Franganillo, presentador del Informativo 2 de Tele 5; Emilia Pérez, directora de internacional de la Agencia EFE; Javier Martín Domínguez, vicepresidente de la Asociación de Periodistas Europeos Internacional (AEJ); Mar Domínguez, directora de COLPISA; Alfonso Rodríguez Aldeyturriaga, subdirector de ABC; Daniel Gavela, exdirector de PRISA Radio; y Juan de Oñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos.

Finalmente, actuaron como secretarios sin voto Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos; María Andrés, directora de la Oficina en España del Parlamento Europeo; y Daniel Calleja, director de la Representación en España de la Comisión Europea.