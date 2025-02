Rusia abre causa penal contra el periodista español Alberto Rojas acusado de cruzar ilegalmente la frontera

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Investigación de Rusia ha abierto una causa penal contra el periodista español Alberto Rojas, del periódico 'El Mundo', acusado de cruzar ilegalmente la frontera estatal de la Federación Rusa.

"La investigación estableció que en febrero de 2025, Rojas, sin documentos para el derecho a entrar en el territorio de la Federación de Rusia, junto con militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cruzó ilegalmente la frontera estatal y posteriormente fue ubicado en el distrito Sudzhansky de la región de Kursk", ha informado a través de su canal de Telegram.

Asimismo, ha añadido que la investigación está llevando a cabo las medidas para establecer el paradero de Alberto Rojas y detenerlo. "Durante la investigación del caso penal se establecerán todas las circunstancias del delito cometido por Rojas y se dará una valoración penal y jurídica de sus actuaciones", ha añadido el Comité de Investigación de Rusia.

Para el periódico 'El Mundo', la acusación es "falsa". "Moscú asegura que el informador pisó suelo ruso sin el debido permiso. Sin embargo, tal y como refleja el reportaje publicado por este diario el pasado sábado bajo el título 'Viaje a la frontera de Kursk, la última pesadilla de Putin: "Siento la adrenalina pero trato de comportarme como un robot"', el informador trabajó en todo momento en suelo ucraniano", ha argumentado 'El Mundo', que ha manifestado que las acusaciones son "rotundamente falsas" y defiende el trabajo de su reportero, "siempre en territorio ucraniano".

El diario de Unidad Editorial ha insistido en que la acusación es "totalmente falsa" y que el mismo lo explica en el reportaje: "El viaje hasta este lugar no tendrá nada de tranquilo. Las instrucciones son claras: no podremos pisar territorio ruso, aunque llegaremos a la frontera, y no podremos fotografiar nada que pueda ser geolocalizable" (...). "Estamos en la frontera entre Sumy (Ucrania) y Kursk (Rusia), en uno de los frentes más activos y lo visitamos durante la batalla que puede decidir cómo se termina esta guerra", dice el texto de Rojas, recogido por 'El Mundo'.