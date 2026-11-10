Saiz sobre la ausencia de Sánchez en el funeral de Urda (Toledo): "El Gobierno va a estar con una alta representación"

1132601.1.260.149.20261110135702 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha respondido que "el Gobierno va a estar con una alta representación" en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), preguntada por la ausencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al acto.

"Quiero recordar que el funeral se hace para honrar la memoria de las víctimas con el profundo respeto que transmite el Gobierno, que va a estar con una alta representación: el vicepresidente Cuerpo, las ministras Tolón, García y la ministra Robles".

Igualmente, ha destacado el "máximo respeto" y el "trabajo incansable" del Ejecutivo, "siempre con las víctimas en el centro de toda la acción del Gobierno, acompañando y con medidas encima de la mesa para poner en el centro quienes están en el centro, que son las víctimas de esa catástrofe".

La misa funeral tendrá lugar este martes a las 19:00 horas en la Catedral Primada, en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en la localidad toledana de Urda.