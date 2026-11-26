Mapa con última posición del 'Med Emre'. Un hombre ha resultado fallecido tras el hundimiento de un buque quimiquero cargado con 7.000 toneladas de gasóleo a 25 millas al noroeste de Ibiza, según informa el servicio balear de Emergencias.- Europa Press

?MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La embarcacion de intervención rápida de Salvamento Marítimo Guardamar Talía permanece desplegada en la zona del hundimiento del buque tanque químico MED EMRE hasta ser relevada por el remolcador Clara Campoamor, previsto para las 10:15 horas de este jueves, tras informar en su último reporte, a las 07:37 horas, de que no había avistado restos de la embarcación, objetos flotantes ni indicios de contaminación, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El MED EMRE, que transportaba unas 7.000 toneladas métricas de gasóleo y cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona, se hundió hacia la medianoche de este jueves entre Valencia e Ibiza, a unas 57 millas náuticas al este de Valencia y 30 millas al norte de Ibiza.

Una hora y media antes, a las 22:30 horas, el barco había emitido una señal de socorro MAYDAY al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia. Seis minutos después, a las 22:36 horas, comunicó que sufría una vía de agua y una escora de unos 90 grados.

El buque llevaba 17 tripulantes a bordo, rescatados por Salvamento Marítimo con la participación de los helicópteros Helimer 202 y Helimer 220 y del mercante Prysmian Monna Lisa, que auxiliaron a cinco, seis y seis personas, respectivamente. En el operativo también han intervenido agentes de la Guardia Civil de las comandancias de Valencia y Baleares.

Según ha detallado Transición Ecológica, seis de los rescatados fueron evacuados al aeropuerto de Ibiza y dos precisaron asistencia médica. Uno de ellos murió posteriormente en el hospital de Ibiza, según confirmó el 061.

Desde las 23:45 horas de este miércoles, la Dirección General de la Marina Mercante mantiene activado el Plan Marítimo Nacional en Situación 2 para coordinar la respuesta al siniestro y evaluar su impacto medioambiental.

Por su parte, la Dirección General de la Costa y el Mar ha activado de forma preventiva el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación (Plan Ribera) para anticipar una posible afección al litoral y organizar las actuaciones necesarias.

"Esta medida no presupone que se haya constatado contaminación en la costa", subrayan desde el departamento que dirige la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen.

En paralelo, el avión Sasemar 308 ha despegado para efectuar labores de reconocimiento aéreo.

En el ámbito europeo, se ha pedido a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) imágenes por satélite para los próximos siete días. Asimismo, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), dependiente de la Secretaría General de Protección Civil, ha solicitado activar el sistema Copernicus de la Unión Europea (UE) para obtener imágenes y cartografía de la zona.

Finalmente, MITECO recuerda que Baleares ha activado su Plan Territorial de Protección Civil en nivel 0 para realizar un seguimiento continuo de la situación y asegurar una respuesta rápida ante cualquier incidencia que pueda afectar al litoral o al medio marino.