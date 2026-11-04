Samantha Hudson, Rusly Cachina y el Ministerio de Trabajo, entre los galardonados con los Premios Plumas 2026

Premios Plumas 2026 - FELGTBI+

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) otorgará sus Premios Plumas 2026 a Samantha Hudson, Rusly Cachina, Mer Gómez, Emilio Gavira, Pablo León y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su "especial contribución" a la defensa de los derechos LGTBI+.

Así lo ha informado este miércoles la entidad, que celebrará la ceremonia de entrega de estos galardones el viernes, 20 de noviembre, en el teatro Eslava de Madrid.

En cuanto a Samantha Hudson, la FELGTBI+ reconocerá a la artista "por ser un referente para las personas que creen que la ruptura de roles, la ocupación de espacios y el cuestionamiento de estructuras nos hace más libres".

Asimismo, ha destacado el "activismo multidisciplinar" de Hudson. "Desde sus facetas como cantante, compositora, productora, guionista, actriz, comunicadora y creadora de contenido, ha sabido generar discurso y promover la capacidad crítica entre las generaciones más jóvenes", ha apuntado la FELGTBI+.

Mientras, Rusly Cachina será premiada "por su activismo trans y en favor de las personas LGTBI+ racializadas y su lucha contra la visión eurocéntrica del colectivo y el homonacionalismo". También, "por su trabajo en la creación de espacios de acogida y acompañamiento para las personas LGTBI+ migrantes".

De la misma manera, la entidad reconocerá a la activista Mer Gómez, "por su activismo intersex desde la visibilidad y la investigación", así como "por poner en el centro sus experiencias de vida y contribuir a naturalizar lo que solo es una expresión más de la diversidad".

Igualmente, la FEGLTBI+ destacará la labor del periodista Pablo León, "por impulsar, desarrollar y dirigir un espacio propio y continuado para informar sobre las vidas, los derechos y las reivindicaciones de las personas LGTBI+" en 'El País'.

Además, premiará al actor y activista Emilio Gavira, "por reivindicar la dignidad y la no discriminación de las personas con acondroplasia y por su defensa del derecho a la sexualidad y al deseo sexual sin barreras, ni armarios".

Finalmente, la entidad galardonará al Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su "compromiso institucional" con los derechos del colectivo, materializado en medidas como la aprobación del Real Decreto de medidas planificadas para la igualdad y no discriminación en las empresas y la firma del Protocolo de acompañamiento para las personas trans en el ámbito laboral.

La entrega de Premios Plumas y Látigos de la Federación Estatal LGTBI+ es el segundo acontecimiento más importante del colectivo LGTBI+ después del Orgullo. Desde 2007, los premios Pluma reconocen anualmente la labor de personas, entidades e iniciativas que se han distinguido en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ y la visibilidad del colectivo.