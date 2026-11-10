Sánchez sobre Abascal en 'La Revuelta': "Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). La visita del presidente del Gobierno llega en un momento especial - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la actuación del presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Ejecutivo, Santiago Abascal, durante la entrevista en 'La Revuelta' de David Broncano. "Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia", ha afirmado.

Sánchez se ha expresado así en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, donde ha recogido un corte de la entrevista. "Santiago, no te voy a desear suerte", apuntaba Broncano a Abascal, quien replicó: "Pues yo sí porque vas a necesitarla", dijo el líder de Vox que acto seguido aseguró que se trataba de una broma.

"Para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómicos y periodistas. Frente a la involución, movilización", ha declarado Pedro Sánchez.

Varios dirigentes de Vox, como el diputado y portavoz parlamentario del partido en la Comisión de RTVE, Manuel Mariscal, han asegurado que entrarán en RTVE con "lanzallamas" o "motosierra" para echar "a patadas" a la actual dirección.

En su entrevista en el programa de La 1 el pasado 22 de octubre, el presidente del Gobierno se comprometió a que si sigue gobernando después de las elecciones generales del 29 de noviembre 'La Revuelta' continuará emitiéndose y alertó de que si PP y Vox llegan a La Moncloa impondrán "censura".

"Yo aspiro a renovar cuatro años, 'La Revuelta' si quiere cuatro años más en Televisión Española", dijo el presidente, que defendió: "El servicio público de la televisión pública también es hacer reír con humor inteligente y hacer que la gente se vaya a la cama feliz, optimista, que eso también hace falta en este país".