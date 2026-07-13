Sánchez celebra que la UE avance para regular el acceso de los menores a las redes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una fotografía de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a abogar por una regulación común que limite el acceso de los menores a las redes sociales, después de que el grupo de expertos de la Comisión Europea haya pedido "armonizar" las reglas a escala europea y condicionar el acceso a partir de los 13 años.

"La UE avanza hacia una regulación común para limitar el acceso de menores a las redes sociales", ha escrito Sánchez en un mensaje en 'X', en el que ha señalado que España fue "uno de los primeros países en impulsar este debate y en plantar cara a los tecno-oligarcas".

Para el jefe del Ejecutivo, garantizar una infancia "libre y sana" es una de "las grandes batallas de nuestro tiempo".

El grupo de expertos creado 'ad hoc' por la Comisión Europea para evaluar los riesgos que las plataformas online plantean para los menores ha apostado por un enfoque "gradual" en el acercamiento de los niños europeos hacia la digitalización.

En este sentido, el informe que han presentado en Bruselas los profesores Jorg Fegert y Mari Melcior, acompañados por Ursula Von der Leyen, apuntan a un marco común en la Unión que no supone un veto total para los menores porque abre la puerta a que los niños de menos de 13 años utilicen redes sociales, siempre que sea bajo supervisión de padres, tutores o profesores y por tiempo limitado.