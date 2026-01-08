Sánchez condena el asesinato machista en Las Palmas: "No descansaremos hasta acabar con la violencia contra las mujeres"

el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España acreditados en el exterior, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el asesinato machista cometido este lunes a una mujer en Las Palmas. "No descansaremos hasta acabar con la violencia estructural contra las mujeres", ha declarado.

"Ayer se confirmaba el asesinato por violencia machista de una mujer en Jaén. Hoy, en Las Palmas. Todo mi cariño y mi más sentido pésame para sus familias y amigos (...) Recuerda, si necesitas ayuda: 016.", ha señalado este jueves a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado Sánchez después de que el Ministerio de Igualdad haya confirmado esta mañana el segundo crimen machista de 2026. La víctima fue presuntamente asesinada por su pareja el lunes, en Las Palmas. Se trata del peor comienzo de año desde 2023, cuando en la misma fecha se contabilizaban con cuatro casos.

Igualmente, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la mujer tenía 43 años, dos hijos menores de edad y existían denuncias previas contra su presunto agresor.