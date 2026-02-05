Sánchez y el Gobierno seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Dúrov

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, - BORJA PUIG DE LA BELLACASA

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministerios de su Ejecutivo seguirán manteniendo sus cuentas en las redes sociales X y Telegram a pesar de los ataques del dueño y el fundador de estas plataformas, Elon Mus y Pável Dúrov, respectivamente, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales, que aclaran que el objetivo es que estas plataformas sean "espacios seguros y regulados".

No obstante, los ministros de Sumar Yolanda Díaz, Sira Rego y Pablo Bustinduy ya abandonaron la red social de Elon Musk antes de que el multimillonario cargara contra el líder del Ejecutivo, y abrieron una cuenta en Bluesky, una plataforma similar a X. No así la ministra de Sanidad, Mónica García, que permanece en X.

Aunque, al menos por el momento, el Gobierno no tiene intención de cerrar sus cuentas en X y Telegram, La Moncloa y varios ministerios ya abrieron también cuentas en Bluesky.

El fundador de Telegram instó este miércoles a los españoles a mantenerse "vigilantes", exigir transparencia y luchar por sus derechos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que España va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años y que implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

Por su parte, Moncloa ha reprochado a Pável Dúrov que haya vertido "varias mentiras" y "ataques ilegítimos" contra el Gobierno después de que pidiera a los españoles estar "vigilantes" y luchar por sus derechos tras el anuncio de Pedro Sánchez.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha reaccionado en un mensaje en 'X': "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".

Entre otros ataques, Musk ha acusado a Pedro Sánchez de ser un "tirano" y de traicionar a España. "El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", ha criticado el propietario de X.