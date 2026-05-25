Sánchez lanza el Plan Social del Clima con 9.000 millones: "Que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o de siglo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de clausura de la presentación de la propuesta de Plan Social para el Clima, en Espacio Rastro, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la propuesta del Plan Social para el Clima, que ha salido este lunes audiencia pública. Éste abarcará el periodo 2026-2032 y en total contará con 9.099 millones de euros, con 4.723 millones dedicados a ayudar a los hogares vulnerables "a incorporarse a la transición energética" y otros 4.376 millones para la descarbonización del sector de la movilidad.

"Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo", ha señalado en su intervención durante la clausura del acto de presentación.

El Plan Social estará financiado mediante la asignación a España del 10,52% de los recursos totales del Fondo Social para el Clima europeo, junto con una aportación nacional del 25% del presupuesto total del Plan. El Fondo Social europeo condiciona la concesión de recursos a la transposición y al cumplimiento de la normativa europea.

"Ahora está en tramitación parlamentaria y esperemos que cuente con el apoyo de la amplia mayoría de los parlamentarios, porque en definitiva lo que estamos planteando es proteger el planeta, proteger a las familias", ha indicado Sánchez.

Los receptores de este Plan serán por un lado los hogares vulnerables, especialmente aquellos en situación de pobreza energética o con rentas bajas y medias-bajas que no disponen de recursos para rehabilitar sus viviendas.

A su vez, también podrán acceder a él los usuarios de transporte vulnerables, afectados por la falta de alternativas viables al vehículo privado de combustión, así como las microempresas --de menos de 10 empleados y menos de dos millones de facturación anual-- con una elevada dependencia de combustibles fósiles en sus flotas.

En su discurso, el presidente ha destacado que para el Ejecutivo la transición ecológica es "un proyecto europeo, también de país, de avance compartido". En este sentido, ha defendido que su factura "debe repartirse con justicia" y ha criticado que "la ultraderecha está poniendo en cuestión el sistema europeo de comercio de emisiones como si fuera un impuesto más y no precisamente esos recursos que se necesitan para hacer de la transición ecológica una transición justa".

"La transición ecológica sólo tendrá éxito si es justa desde el plano económico, desde el plano social y por tanto también desde el plano medioambiental", ha recalcado.

UN TOTAL DE 1.813 MILLONES PARA CONSTRUIR VIVIENDA ASEQUIBLE

La parte del Plan dedicada a vivienda incluirá 1.813 millones para la promoción de vivienda asequible; 1.220 para la rehabilitación en barrios y entornos urbanos vulnerables; 923 para la rehabilitación de edificios residenciales; y 278 para la de viviendas individuales.

Además, también recoge 300 millones para comunidades energéticas y consumidores activos; 27 para la RED-ACTÚA, con oficinas de asesoramiento para facilitar el acceso a las ayudas y reducir la brecha digital, con atención presencial e itinerante en zonas rurales; y 162 millones para proyectos piloto de intervención exprés y edificios de uso social.

En paralelo, la parte del Plan centrada en movilidad recoge 2.269,6 millones para la descarbonización del transporte por carretera. Esta línea de actuación incluye 846,2 para apoyar la renovación de flotas de vehículos pesados por vehículos eléctricos en microempresas vulnerables mediante ayudas que podrán cubrir hasta el 100% de ese sobrecoste, así como el achatarramiento de vehículos anteriores a 2020.

Asimismo, también recoge 642 millones para la adquisición de vehículos eléctricos ligeros de trabajadores autónomos y microempresas vulnerables; 381,4 para la electrificación de flotas de transporte público urbano y una partida transversal de 400 para el despliegue de puntos de recarga en las instalaciones propias de las empresas.

El Componente de Transporte del Plan Social destinará 964,8 millones para transporte público asequible y accesible, con 224,3 para financiar más de 80 kilómetros de nuevos carriles exclusivos para autobuses y 740,5 para un Abono Único Social de transporte que permitirá viajes ilimitados y multimodales con tarifas altamente reducidas.

Además, el Plan Social también prevé 702 millones para movilidad rural a la demanda y compartida; 370,5 para el impulso a la movilidad activa; 26,2 para la intermodalidad --con 263 proyectos para aparcamientos seguros de bicicletas y vehículos de movilidad personal en estaciones, apeaderos y paradas, entre otras medidas--; y 43 para puntos de intercambio para 'carpooling'.

UN INSTRUMENTO "FUNDAMENTAL"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha especificado que la propuesta del Plan Social para el Clima estará en trámite de audiencia pública hasta finales del mes de junio. Además, ha añadido que durante ese mes se llevará a cabo una "segunda oleada de talleres" al respecto.

"Lo que queremos es que antes de final de este año podamos remitir una propuesta a Bruselas, una propuesta que recoja la inteligencia colectiva de nuestro país. Un plan donde la transición energética sigue siendo un motor de justicia y de equidad", ha indicado.

Durante su intervención, ha definido el futuro Plan Social como "un instrumento fundamental" para el contexto actual, dondo es "importantísimo" hablar de cooperación, de trabajo conjunto, de acuerdos y de multilateralismo.

EL APOYO A LOS QUE MÁS LO NECESITAN ES CLAVE

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha apuntado a que, atendiendo a los datos, el "77%" de la población tiene garantizado el derecho a la movilidad en entornos urbanos. En comparación, esa cifra es de "sólo el 6%" en el ámbito rural.

"Por tanto, el reto en este momento es garantizar que la movilidad se constituya en un elemento de cohesión social y de cohesión territorial. Y aquí es donde está la primera oportunidad en el Plan Social para el Clima.

Además, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez ha añadido que este Plan Social representa "un segundo impulso" al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tras la crisis del coronavirus.

"Es fundamental que desde los poderes públicos apoyemos a las personas que más lo necesitan, que es donde vamos a poner el acento con este plan, y también a los barrios más vulnerables, que es donde nos hemos encontrado más dificultades para que pudieran llegar esos fondos del Plan de Recuperación", ha subrayado.