Sánchez pide "máxima precaución" y "seguir las recomendaciones de emergencias" en las zonas afectadas por las tormentas

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de presentación del Plan de Formación ante Emergencias para centros escolares - Archivo. - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "máxima precaución" a los ciudadanos de las zonas más afectadas por las tormentas, especialmente Cataluña y la Comunidad Valenciana, y que sigan "las recomendaciones de emergencias.

También ha pedido consultar "fuentes oficiales" para informarse sobre el temporal en una mensaje publicado este miércoles a través de 'X' recogido por Europa Press. "Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía", ha añadido.

Las lluvias han obligado a cerrar el aeropuerto de Valencia y cortar todas las líneas del Metro. Asimismo ha provocado incidencias en el metro, Rodalíes y carreteras de Barcelona, donde se busca a una mujer en Olivella (Barcelona) que habría sido arrastrada por el agua. También se han suspendido las clases en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, la Región de Murcia y Almería.