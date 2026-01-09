Sánchez se reúne con víctimas de abusos en Iglesia: "Nada borra lo sucedido pero el acuerdo alcanzado es necesario"

El presidente del Gobierno, Pedro Sänchez, con representantes de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. - MONCLOA

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este viernes en La Moncloa con asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, un día después de la firma del acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos en la Iglesia.

"Hoy me he reunido con las asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica. Nada borra lo sucedido, pero el acuerdo alcanzado para su reparación es necesario. Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse", ha subrayado Sánchez en un mensaje a través de su cuenta de la red social 'X'.

La reunión se ha prolongado durante más de una hora, según han informado asistentes al encuentro a Europa Press, y en ella también han participado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.