Sánchez visita durante dos horas y media el centro de control H24 de Adif junto a Puente

Pedro Sánchez sale en coche tras su visita al centro de control 24 horas de Adif. - EUROPA PRESS

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado durante dos horas y media el centro de control H24 de Adif, en la estación Madrid Puerta de Atocha - Almudena Grandes, tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Sánchez ha llegado al centro de control de Atocha en torno a las 12:00 horas, tras participar en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en el Centro 112 de Toledo, y ha salido de la estación a las 14:30 horas, en coche oficial, escoltado y sin hacer declaraciones.

Durante la visita, el presidente del Ejecutivo ha estado acompañado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, según informaba la agenda del Gobierno para este jueves.

La misión del centro de control de Adif en Atocha es supervisar de forma permanente el estado de la infraestructura así como el desarrollo de la circulación ferroviaria.