Sanidad lleva al CISNS del 16 de diciembre el protocolo de objetores al aborto para su votación por las CCAA

Sumar celebra unas jornadas en el Congreso para "plantar cara a la ultraderecha"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) incluirá en el orden del día de su reunión del próximo 16 de diciembre el protocolo de objetores de conciencia al aborto, según ha avanzado el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón.

"Ya está elaborado, ahora mismo nos encontramos en el proceso de votarlo en el seno de la coordinación entre comunidades autónomas y, de hecho, es uno de los puntos del orden del día que irá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará el 16 de diciembre. Es decir el 16 de diciembre ya podríamos salir con un protocolo de objetores de conciencia aprobado para todas las comunidades autónomas", ha señalado Gullón.

Así lo ha anunciado este lunes en las 'Jornadas por el Derecho a la Autonomía de las Mujeres. Aborto para ser libres y decidir sobre nuestras vidas', celebradas en el Congreso de los Diputados, a petición del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.

Para Gullón, estas jornadas no son "un contraataque" a las que se han celebrado este lunes en la Cámara Alta que, a su juicio, tienen un "carácter muy peligroso", sino una oportunidad de "construir en positivo".

Según Gullón, en términos legislativos hay "mucho avanzado" en relación al derecho al derecho al aborto, con "unas 100.000" interrupciones voluntarias del embarazo en España, pero ha insistido en la necesidad de "asentarlo y hacerlo efectivo" para que "la vuelta atrás" sea "mucho más difícil".

En este contexto, ha indicado que el "primer paso" que hay que dar es "que exista una verdadera lista de objetores de conciencia en España" con dos objetivos: que los profesionales de la salud estén "protegidos" y puedan "decir de forma anónima si son objetores o no"; y "avanzar en el derecho al aborto".

En este sentido, ha denunciado que "ahora mismo se está viendo una presión hacia profesionales de la ginecología y la obstetricia para que se les fuerce a ser objetores de conciencia".

También ha señalado que están preparando unas guías estandarizadas completas sobre el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo.

Según ha precisado Gullón, aunque las competencias transferidas en términos sanitarios están transferidas a las comunidades autónomas, a nivel estatal tienen "competencias para la coordinación y la organización" y las van "a ejercer".

"Esto no es un estado fascista, no podemos no podemos obligar a hacer exactamente lo que queramos pero podemos ejercer las presiones y podemos hacer la coordinación necesaria para intentar garantizar ese derecho al aborto, podemos incluso evaluarles, presionarles, tenemos que tener herramientas comunes para luego intentar también ejercer fuerza política para que les dé auténtica vergüenza no ejercer el derecho; incluso encontrar las vías alternativas por las cuales nosotros podemos intentar ofrecer ese derecho", ha añadido.

Por su parte, la diputada de IU y del grupo plurinacional Sumar Engracia Rivera ha calificado las jornadas sobre el aborto celebradas este lunes en el Senado de "jornadas antinatura" y ha apostado por "plantar cara a la ultraderecha".

"Para nosotras es importantísimo plantar cara a la ultraderecha. Sabéis perfectamente que hoy en el Senado se han montado unas jornadas yo diría antinatura, son antiderechos, donde pretenden convencernos de que el creacionismo es una teoría científica válida y creo que es el momento de que demos el paso adelante y volvamos a iniciar esa pelea porque el aborto deje de ser un derecho precario y sea un derecho fundamental incluido en la Constitución", ha subrayado.

Tras hacer un repaso por las leyes de los últimos años, Rivera ha indicado que, actualmente, la ley de 2023 es "un avance importante" pero ha advertido de que "una vez más el derecho al aborto sigue siendo un derecho precario sometido a los vaivenes políticos de determinadas fuerzas políticas que pretenden hacer regresiones".

Mientras, la vicepresidenta tercera del Congreso y diputada del grupo plurinacional Sumar, Esther Gil de Reboleño, ha explicado que con estas jornadas recogen "el testigo de las compañeras francesas para iniciar un camino de inclusión del derecho al aborto en la Constitución Española".

"Todavía hoy cuando se pone en cuestión nuestra capacidad de decidir, cuando sectores reaccionarios pretenden retroceder derechos conquistados, nosotras estamos aquí juntas para decirlo alto y claro, nunca más sin nosotras, el aborto es una decisión personal pero su defensa es colectiva", ha remarcado.

También ha mostrado su agradecimiento al "personal sanitario que se encarga de garantizar en condiciones heroicas los derechos sexuales y reproductivos de las más de 15.000 mujeres palestinas en Gaza que están embarazadas y sufren una violencia constante".