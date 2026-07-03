De Los Santos irá al Orgullo acompañado de "muchísimos compañeros del PP": "La igualdad es innegociable"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha avanzado que acudirá a la manifestación de este sábado del Orgullo LGTBI+ acompañado de sus sobrinos "y muchísimos compañeros del Partido Popular para defender que la igualdad es innegociable".

Así lo ha expresado el dirigente popular en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha garantizado que su partido "no va a permitir dar un paso atrás en lo que a derechos del colectivo LGTBI se refiere".

Por otra parte, De los Santos ha defendido la abstención del Congreso de los Diputados de la proposición de Ley del PSOE para castigar las terapias de conversión LGTBI+ por la "inseguridad jurídica del texto". "Es lo mismo que ocurrió con la ley del solo sí es sí que; por inseguridad jurídica, por abstracción de conceptos, podemos salir todos perjudicados", ha advertido el diputado del PP.

En este sentido, ha recordado las exigencias del PP para apoyar "sin fisuras" una norma con el objetivo de ir "contra los malnacidos que pretenden hacernos pasar por personas que no somos". "Hablo en primera persona", ha añadido De los Santos.

Entre estas exigencias, el dirigente popular ha mencionado la necesidad de que sea "un juez el que clarifique qué es y qué no es una terapia de conversión y no un funcionario". Ha criticado, además, que la pena máxima "por semejante salvajada sea de dos años, que no implica entrar en prisión".

"Queremos que (la pena) sea de tres años para que si alguien, que por suerte en un país como el nuestro son poquísimos, se atrave a ir en contra de lo más básico de un ser humano, que es su derecho a hacer lo que quiera pague con la cárcel", ha argumentado De los Santos.

En su opinión, el PSOE hace con esta ley "un abuso" y le ha reprochado que lleve la proposición al Congreso en los días previos al Orgullo, al tiempo que ha incidido en que el PP "está absolutamente en contra de las terapias de conversión". Ha garantizado, además, que "en el Senado se demostrará que únicamente se quiere clarificar algunos aspectos para que la ley sea mucho más clara y contundente".