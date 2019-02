Save The Children ve "insuficientes" las medidas de la Cumbre antipederastia y pide que se abran investigaciones

Publicado 25/02/2019 19:13:18 CET

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Save the Children considera "insuficientes" las medidas adoptadas en la Cumbre antipederastia que se ha celebrado durante cuatro días en el Vaticano y pide a los obispos que implementen protocolos de actuación "que impliquen necesariamente la denuncia a las autoridades" y "la apertura de una investigación pública en el marco de la legislación de cada país".

La ONG había instado a la Iglesia a que adoptase "un firme compromiso" de lucha contra los abusos y a que tomase "medidas claras y concretas" para convertir todos los espacios de la Iglesia en espacios seguros para la infancia.

"Los compromisos no son suficientes si no se traducen en la elaboración de medidas específicas aplicadas de forma eficaz", ha precisado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre.

Save the Children insta a la Iglesia a que desarrolle "acciones directas y contundentes" y a que aplique "políticas de salvaguarda de menores en todos aquellos entornos eclesiásticos en los que haya presencia habitual de niños y niñas".

Además, la ONG propone que la formación a los futuros sacerdotes, con contenido educativo sobre prevención de abusos sexuales y otras formas de violencia, se haga extensible "a todos aquellos miembros de la Iglesia que vayan a trabajar con niños, niñas o adolescentes".

Asimismo, Save the Children espera que las medidas relacionadas con la posesión y distribución de imágenes de abuso sexual infantil "se apliquen a todas las de menores de edad y no solo a las de los menores de 14, como ocurre en este momento".

"Con medidas concretas, la cumbre que se ha desarrollado la semana pasada en el Vaticano puede suponer un importante avance para que la comunidad eclesiástica se incorpore a la lucha contra los abusos sexuales desde la colaboración y transparencia. La Iglesia debe mostrar tolerancia cero frente al abuso", concluye Sastre.

Según datos de la ONG, en España entre el 10 y el 20 por ciento de la población española ha sufrido abusos sexuales en su infancia. En 2017, último año del que hay datos disponibles, se interpusieron 4.211 denuncias por abusos sexuales contra menores de edad.

Esta violencia, según precisa la organización, se produce en "casi todos los ámbitos de la vida del menor". Además, indica que en numerosas ocasiones, los casos "se silencian y se ocultan durante años, lo que provoca que los niños y niñas sigan en contacto con su agresor y estén expuestos a esta violencia". Save the Children trabaja desde hace años por la aprobación de una Ley Integral para erradicar la violencia contra la infancia en España.