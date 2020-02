El secretario general de los obispos españoles se reúne con la Asociación Infancia Robada, de víctimas de abusos

Publicado 06/02/2020 20:01:24 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Infancia Robada, de víctimas de abusos sexuales por parte del clero, se ha reunido este jueves 6 de febrero con el secretario general y portavoz de los obispos españoles, Luis Argüello, y han abierto un "cauce de comunicación", según ha informado a Europa Press el presidente de la Asociación Infancia Robada, Juan Cuatrecasas.

En la reunión, que ha durado en torno a una hora y media, han estado presentes, por parte de la Asociación Infancia Robada, su presidente, Juan Cuatrecasas, y la abogada Leticia de la Hoz, y por parte de la CEE, Luis Argüello, y Carlos López, según ha indicado la asociación.

"Hemos llegado a la conclusión mutua de que nosotros como asociación, como representantes de las víctimas, podemos aportar puntos de claridad y a ellos les ha parecido bien y nos lo han pedido, es una colaboración complementaria a la hora de incorporar una serie de puntos que probablemente por desconocimiento se han podido dejar pasar. Se abre un cauce de comunicación, no hay calendario de reuniones pero sí la garantía de un hilo directo", ha asegurado Juan Cuatrecasas.

Este encuentro ha tenido lugar casi un año después de la reunión que mantuvieron con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, también en la sede de la CEE, en marzo de 2019. En aquella ocasión, salieron "escépticos" y "sin compromisos".

Si bien, en la reunión de este jueves han abierto "un cauce de comunicación" entre la asociación de víctimas de abusos y la Conferencia Episcopal, según ha asegurado Cuatrecasas en declaraciones a Europa Press, tras el encuentro.

El presidente de Infancia Robada ha comentado que la reunión ha ido "bien" aunque ha precisado que "de palabra todo es bueno". Durante el encuentro, han pedido a Argüello "más celeridad" y "protocolos efectivos" frente a los abusos, tal y como pidió el arzobispo de Boston, Seán Patrick O'Malley, este miércoles en la Universidad San Dámaso, así como "reparación para las víctimas".

Esta reparación, según ha precisado Cuatrecasas, no tiene que ser necesariamente una indemnización sino, sobre todo, un acompañamiento a cada víctima de forma personalizada ofreciéndole y asegurándole "asistencia terapéutica y jurídica".

"El tema de las reparaciones económicas es muy amplio, parece que estamos pidiendo limosna y no es eso. Pero no es tanto la indemnización, que dependerá de cada caso. A muchas víctimas lo que les hace falta es un seguimiento con terapias, que en algunos casos les son inaccesibles porque no tienen dinero", ha precisado.

Durante la reunión, el presidente de Infancia Robada ha trasladado a Luis Argüello su impresión sobre los protocolos de las diócesis españolas que no le parecen "independientes" y de los que critica que "no contemplan a las víctimas". "Un protocolo sin escuchar a las víctimas me parece cuanto menos muy osado", ha subrayado.

En todo caso, han mostrado "cierta confianza" con el Plan Repara del Arzobispado de Madrid que aunque "tiene mejoras" tiene "un punto de partida interesante", según Cuatrecasas, pues "dice que va a haber reparación atendiendo cada caso concreto".

Finalmente, el presidente de la Asociación Infancia Robada ha dicho que han sido "contundentes" sobre "declaraciones totalmente ofensivas contra algunas víctimas" a las que se "cuestiona" acusándolas de "pertenecer a una campaña de conspiración contra la Iglesia". "Las víctimas tenemos derecho a reclamar lo que nos corresponde. Hay unos daños, unas secuelas y todos los pederastas y la Iglesia tienen que responder", ha zanjado.