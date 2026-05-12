Secuoya Studios incorpora a José María Caro como nuevo director de Contenidos para reforzar su estrategia global

Secuoya Studios ha anunciado este martes la incorporación de José María Caro como nuevo director de Contenidos - SECUOYA STUDIOS

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Secuoya Studios ha anunciado este martes la incorporación de José María Caro como nuevo director de Contenidos para reforzar la estrategia global de contenidos de la compañía, liderar el desarrollo creativo de nuevos proyectos, definir la línea editorial de las producciones y supervisar el plan de ventas y penetración en el mercado internacional.

Según ha detallado la compañía, Caro también trabajará en el "fortalecimiento de las relaciones con creadores, talento y socios estratégicos de la industria para seguir impulsando historias locales con vocación global".

El presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, Raúl Berdonés, ha afirmado que José María Caro reúne "una combinación excepcional de visión creativa, experiencia internacional y profundo conocimiento en el desarrollo y producción de contenidos".

"Su llegada refuerza la apuesta de Secuoya Studios por una estrategia sólida y diferencial, consolidando nuestro posicionamiento como un estudio centrado en la creación de historias relevantes, con identidad propia y capacidad para conectar con audiencias globales, al tiempo que impulsamos nuevas oportunidades de crecimiento y expansión internacional", ha añadido Berdonés.

Por su parte, José María Caro se ha mostrado "encantado de incorporarse a Secuoya Studios, una compañía de referencia en el sector audiovisual con un posicionamiento único y una clara ambición de crecimiento global" y afronta esta nueva etapa "con enorme ilusión y con el objetivo de contribuir al impulso internacional y al desarrollo estratégico de la compañía".

Además, ha destacado que "Secuoya Studios cuenta con un talento, una visión y un potencial extraordinarios para seguir creciendo en el mercado global", y se muestra "muy ilusionado de poder formar parte de ese camino".

Caro se suma al estudio tras cerrar una etapa en HBO Max como responsable de producción original de ficción para España. A lo largo de su trayectoria ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en compañías como Amazon MGM Studios, Middle East Broadcasting Center y Originals Media Group.

Tras varios años desarrollando su carrera en Oriente Medio y Asia Pacífico, trabajó como director de Contenidos, productor ejecutivo, director y subdirector en empresas como Mediapro ME, MBC (Middle East Broadcasting Center) y Originals Media Group.

Posteriormente, se incorporó a Buendía Estudios, donde ejerció como productor ejecutivo de series como 'La cocinera de Castamar'. Más adelante, desempeñó el cargo de responsable de series originales españolas en Amazon MGM Studios, participando en proyectos de gran impacto como 'Reina Roja' y 'Los Farad', entre otros.