Seis de cada diez españoles conmemoran el Día de Todos los Santos y un 48% lo hace con una visita al cementerio

Archivo - Una mujer lleva flores a un ser querido, en el Cementerio de la Almudena. - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis de cada diez españoles (un 58%) conmemoran el Día de Todos los Santos y un 48% de los encuestados lo hace visitando a sus seres queridos difuntos en el cementerio, según un estudio encargado por Mémora coincidiendo con esta festividad del 1 de noviembre.

Según el estudio, elaborado por Ipsos y basado en una encuesta realizada a 500 personas de toda España con edades entre los 25 y 70 años, el 84% de la población considera importante mantener esta tradición.

En concreto, un 30% celebra esta jornada con una reunión familiar, mientras que un 24% opta por dejar flores en un lugar significativo. Por otra parte, el 24% rinde tributo en casa, por ejemplo, con una vela, mostrando "una personalización creciente del modo de recordar a los seres queridos".

En cuanto a las ofrendas florales, los ramos variados (62%) superan al tradicional crisantemo (18%) y, en relación con las preferencias florales, claveles (26%) y rosas (24%) ganan protagonismo como símbolo de "un recuerdo más íntimo y personal".

En todo caso, el estudio también señala que la conmemoración de este día ha evolucionado hacia un significado "más emocional", donde "el recuerdo y homenaje a los seres queridos adquiere un papel protagonista frente a la religiosidad".

Así, un 70% de los encuestados definen la festividad como una costumbre cultural y un día en recuerdo de los seres queridos que ya no están, mientras que un 15% lo considera exclusivamente como una festividad religiosa.

Por otra parte, el estudio revela que los españoles recuerdan a sus seres queridos difuntos más allá del Día de Todos los Santos. Así, cuatro de cada diez entrevistados dice visitar las tumbas o lugares donde reposan las cenizas de sus seres queridos varias veces al año, y solo un 6% limita sus visitas exclusivamente al 1 de noviembre.

Por territorios, en el sur del país es donde esta festividad está más arraigada. De este modo, en Andalucía y Extremadura, el 63% califica esta festividad como "muy importante". Este porcentaje baja hasta el 56% en Castilla León y Castilla La Mancha; hasta el 50% en el norte del país (Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Galicia y Asturias), y hasta el 40% en Cataluña.

Además, un 71% de los encuestados de Andalucía y Extremadura afirma celebrar todos los años el día de Todos los Santos, por encima de la media nacional. En cambio, en Cataluña y Madrid, el porcentaje disminuye hasta el 50%.