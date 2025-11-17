Seis personas murieron en las carreteras españolas este fin de semana, entre ellas, un motorista y un ciclista

Archivo - Vehículos en la A2 a la altura del kilómetro 17, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). La DGT prevé 1.170.000 desplazamientos de largo recorrido en Madrid y 7,04 millones en toda España durante el puente del 15 de agosto, por lo que activa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas han fallecido este fin de semana en cinco siniestros acaecidos en las carreteras españolas. Entre las víctimas mortales, ha habido un motorista y un ciclista.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), los cinco siniestros han tenido lugar en vía convencional y han sido dos colisiones, dos salidas de la vía y una caída de objeto sobre vehículo.

La siniestralidad se ha registrado en Torrevieja (Alicante), Alcúdia (Baleares), Ares del Maestrat (Castellón), La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) y Tarazona (Zaragoza).

El día de mayor siniestralidad ha sido el sábado con tres accidentes y cuatro fallecidos. El viernes y el domingo han registrado un siniestro y una muerte, cada uno.

En el acumulado anual hasta el 16 de noviembre se llevan contabilizados un total de 987 personas fallecidas en las carreteras, 41 en lo que va de noviembre, según los datos de la DGT, recogidos por Europa Press.